Baudet: bereid om compromissen te sluiten

Baudet benadrukte dat het nu eerst om de provincies gaat, en dat de Eerste Kamer pas in mei wordt gekozen.

Hij zei dat zijn partij genoeg mensen heeft om Provinciale Staten te bemannen. "En we hebben ook allerlei mensen achter de hand die straks als dat lukt een leidende besturende rol kunnen gaan spelen in de provincies", voegde hij eraan toe

Wiegel informateur

Baudet heeft VVD-coryfee Hans Wiegel gevraagd als informateur voor het vormen van een college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. FvD is in Zuid-Holland de grootste partij in de Provinciale Staten geworden.

Wiegel bevestigt dat Baudet hem gevraagd heeft. Hij spreekt van een "ongelofelijke" uitslag voor Forum. "Hij wist dat ik in Den Haag ook het college in elkaar heb getimmerd. Ik heb erover nagedacht, en over een paar dagen gaan we met elkaar eten en dan nemen we alles door." Wiegel zegt dat hij en Baudet elkaar zo'n acht jaar kennen.

Verder heeft Baudet Paul Scheffer bereid gevonden om verkennende gesprekken te voeren over een college in Noord-Holland. Scheffer is hoogleraar en publicist en hij was partij-ideoloog van de PvdA.