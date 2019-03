Europese Wikipedia’s op zwart uit protest EU-copyright, Nederlandse niet

Beheerders van verschillende Wikipedia-sites in de EU hebben besloten om hun site een dag op zwart te zetten, uit protest tegen de komst van nieuwe auteursrechtenwetgeving. Hier wordt volgende week door het Europees Parlement over gestemd. De Nederlandse site doet niet aan de actie mee.

Wie de site van Wikipedia in Duitsland, Denemarken of Tsjechië probeert te bezoeken, krijgt een boodschap te zien tegen een zwarte achtergrond. Daarin wordt gemotiveerd waarom de site niet te bekijken is. Lezers worden opgeroepen om contact op te nemen met leden van het Europees Parlement en hun mening te laten horen.

"De auteurs van Wikipedia hebben vandaag besloten om de site uit te zetten in protest tegen de aankomende EU-copyrighthervorming", is te lezen op de Duitse site. "De voorgestelde hervorming zou het vrije internet ernstig kunnen beperken."

Neutraal in discussie

Ook in Nederland is er discussie geweest of men moest meedoen aan deze actie. Er is uiteindelijk voor gekozen om dat niet te doen, zegt Sandra Rientjes, directeur van de Wikimedia Foundation in Nederland, tegen de NOS.

"We vinden de neutraliteit van Wikipedia heel belangrijk. Dat vinden ze in Duitsland natuurlijk ook, maar daar hebben ze gezegd dat ze de voorgestelde regelgeving dusdanig slecht vinden dat ze een statement willen maken."

De organisatie in Nederland heeft de inschatting gemaakt dat de "directe gevolgen op het eerste gezicht te beperkt zijn om een zwaar middel als het uit de lucht halen van Wikipedia in te zetten". Het laat zien dat de individuele Wikipedia-organisaties in EU-landen daarin een vrije keuze hebben.

Uploadfilter

De wetgeving waar volgende week over wordt gestemd, gaat over een groot pakket aan maatregelen. Onder internetgebruikers zijn er vooral veel zorgen over 'artikel 13', de vrees is dat dit zal leiden tot een de facto uploadfilter bij grote techplatforms. Volgens deskundigen is het afwachten hoe dit in de praktijk eruit zal gaan zien.