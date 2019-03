Zandvoort bereid tot kapitaalinjectie van 4,1 miljoen voor Formule 1

De gemeente Zandvoort is bereid om 4,1 miljoen euro te investeren in de terugkeer van de Formule 1 in Nederland. Op dinsdag 26 maart wordt tijdens een raadsvergadering een besluit genomen over de voorgenomen kapitaalinjectie.

Het bedrag is gereserveerd voor de periode tussen 2019 en 2022 en bestemd voor de verbetering van de infrastructuur rond het circuit, het stimuleren van zogenoemde 'side events' en de aanstelling van extra ambtenaren.