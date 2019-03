Heeft FvD wel genoeg kandidaten? 'Het mag geen rondtrekkend circus worden'

De partij wist in de provincies veel zetels te behalen zonder veel in beeld te zijn tijdens de campagne. Zo deed FvD bijvoorbeeld niet mee aan de verkiezingsdebatten in Gelderland, Noord-Brabant en Friesland. Ook in Overijssel voerde de partij nauwelijks campagne.

Volgens de Brabantse lijsttrekker Eric de Bie was de partij wel degelijk zichtbaar, maar niet voor de media. "Wij zijn het land in getrokken. Daar heb ik mensen ontmoet. Ik vind dat je dát als politicus moet doen. Voor de rest hebben wij binnen Forum voor Democratie de afspraak gemaakt om de rust te bewaren. Heel veel media-aandacht past daar niet bij. Wij dachten hier goed aan te doen", zegt hij tegen Omroep Brabant.

In een klap de grootste

De partij van Thierry Baudet is in een aantal provincies in een klap de grootste geworden. In Zuid-Holland komt de partij uit op 11 zetels in de Provinciale Staten. Ook in Flevoland (8 zetels) en Noord-Holland (9 zetels) is FvD de grootste.

In de provincie Gelderland is de partij met 8 zetels even groot geworden als de VVD. In Drenthe deelt FvD met 6 zetels de eerste plaats met PvdA en VVD. In Zeeland is FvD de derde partij geworden met 5 zetels.