Explosie in chemische fabriek China, aardbeving van 3.0 gemeten

In China is een zware explosie geweest in een chemische fabriek in de oostelijk gelegen stad Yancheng, zo'n 300 kilometer boven Shanghai. Volgens Chinese media zou er benzeen zijn ontploft. De explosie was tot ver in de omgeving te voelen en veroorzaakte waarschijnlijk een beving met een kracht van 3.0.

Het incident gebeurde rond 14.00 uur lokale tijd. Over de oorzaak is nog niets bekend. De hulpdiensten zijn druk bezig met het bestrijden van de brand, er zijn nog geen officiële mededelingen gedaan over slachtoffers. Na de explosie zouden inwoners uit de omgeving hebben geholpen om gewonden naar het ziekenhuis te brengen.

De Chinese autoriteiten registreerden rond de tijd van de explosie een beving van 3.0 in de omgeving van Yancheng. Vermoedelijk is de beving een gevolg van de ontploffing in de chemische fabriek, waar pesticiden zouden worden gemaakt.

In de omgeving zijn ruiten gesneuveld door de drukgolf. Auto's raakten zwaar beschadigd, veel inzittenden zouden gewond zijn geraakt. Op sociale media doen beelden de ronde van wat de explosie in Yangcheng zou zijn.