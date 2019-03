Gasten bespioneerd in tientallen Zuid-Koreaanse hotels

In Zuid-Korea zijn vier mannen opgepakt die meer dan 1600 hotelgasten hadden bespioneerd met verborgen camera's. Beelden van stelletjes die seks met elkaar hadden, werden tegen betaling gestreamd op een website. De verdachten verdienden daar zo'n 5000 euro mee.

De mannen hadden spionagecamera's verstopt in dertig hotels en motels door heel het land. Dat deden ze vaak op plekken tegenover het bed: de cameraatjes zaten verstopt in houders voor föhns, televisiekastjes en wandcontactdozen.

Een woordvoerder van de politie zegt dat de camera's zo goed waren verborgen dat ze alleen konden worden gevonden door met een zaklamp in een donkere kamer op de lenzen te schijnen en zo de reflectie van het licht te zien.

De politie kwam de mannen op het spoor na tip van een bezoeker van de site. Twee van de verdachten worden als het brein achter de operatie gezien. De een installeerde de camera's terwijl hij de kamers had geboekt als hotelgast, terwijl de ander de website had gemaakt. Ze kunnen bij een veroordeling maximaal zeven jaar celstraf krijgen.

Strengere wetten

Zuid-Korea worstelt met schandalen rond het heimelijk filmen van mensen. Duizenden vrouwen gingen al meerdere keren in de hoofdstad Seoul de straat op om te protesteren tegen het groeiende probleem. Ze eisen strengere wetten tegen het verspreiden van zulke video's.

Vorige week gaf een beroemde K-popzanger nog toe dat hij stiekem had gefilmd hoe hij seks had met vrouwen en dat hij die beelden ook op internet had gezet.