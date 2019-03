Jetten: Forum heeft zichzelf uitgesloten van samenwerking

In Den Haag zijn of komen de fracties in de Tweede Kamer bij elkaar om op de verkiezingen terug te blikken. Bij de Statenverkiezingen van gisteren is Forum voor Democratie de grootste partij geworden en het ziet ernaar uit dat Forum en de VVD in de Eerste Kamer allebei 12 zetels halen. De coalitie is haar meerderheid in de senaat kwijt en zal voor haar plannen ook steun van een of meer andere partijen nodig hebben.

Fractievoorzitter Jetten van regeringspartij D66 vindt dat Forum zichzelf heeft uitgesloten van samenwerking met de coalitie. Jetten zei dat Forum tegen het klimaatbeleid is, dat de partij de grenzen wil sluiten en verder ook wil dat bewindspersonen moeten aftreden en dat Nederland uit de EU gaat. "Maar we gaan kijken of ze die enorme zetelaantallen ook gaan omzetten in verantwoordelijkheid en dat is helemaal aan henzelf."

D66 lijkt in de senaat van 10 naar 6 zetels te gaan.

Bijzondere verantwoordelijkheid voor GroenLinks

GroenLinks-voorman Klaver zei dat zijn partij het nog nooit zo goed heeft gedaan en dat dat een bijzondere verantwoordelijkheid geeft. "Het kabinet heeft zijn meerderheid verloren, maar nu komt het echt op ons aan om al die klimaatbeloften die een week voor de verkiezingen werden gedaan keihard waar te maken", zei Klaver.

CDA-leider Buma zei dat hij tegen "gedoogconstructies in achterkamers" is. Hij riep de oppositie op voorstellen van de coalitie op inhoud te beoordelen, geen eisen vooraf te stellen, maar "te kijken wat er op je bord komt".

De ChristenUnie is de enige regeringspartij die gisteren heeft gewonnen. Partijleider Segers zei dat zijn partij niet is veranderd, ook niet nu die in de coalitie zit. Hij wil nu op zoek naar breed draagvlak en daarbij per onderwerp kijken waar dat kan worden gevonden. "We hebben een winnaar op rechts en een winnaar op links. Dat schept verantwoordelijkheid."

De Partij voor de Dieren, die in de senaat één zetel lijkt te hebben gewonnen, wil de koers van het kabinet op het gebied van dierenwelzijn, klimaat en milieu veranderen. Partijleider Thieme denkt dat de coalitie ook steun moet zoeken bij haar om "de groene principes werkelijkheid te laten worden". "Ze zijn bij ons van harte welkom om erover te praten", voegde ze eraan toe.