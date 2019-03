Nederlandse VAR-baas over 'toptransfer' naar FIFA: 'Ik ben geen onbekende'

De KNVB voerde de VAR begin dit voetbalseizoen in: voor het eerst wordt bij alle eredivisiewedstrijden door een videoscheidsrechter meegekeken. Het systeem is niet onfeilbaar gebleken, de kritiek op het functioneren ervan klinkt soms luid door.

Ook al is de VAR pas sinds kort echt zichtbaar voor het grote publiek, achter de schermen is er al jaren aan gewerkt, zegt Van der Roest. Hij was vanaf het begin, in 2015, betrokken bij het introduceren van de videoscheidsrechter in Nederland. "Het is nu is een kwestie van heel, heel veel meters maken."

Dat is tegelijkertijd een van de leerpunten die hij meeneemt naar het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich. "Het werkt eigenlijk als met de scheidsrechters op het veld: na het volgen van een cursus ben je gekwalificeerd, maar je moet wedstrijden fluiten om doorgewinterd te raken", zegt hij. "We moeten simpelweg ervaring opbouwen. Niet alles valt vooraf te trainen."