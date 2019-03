'Meisjes uit Myanmar als seksslavin verkocht in China'

Tekort aan Chinese vrouwen

In China is er belangstelling voor de vrouwen vanwege de eenkindpolitiek die er jaren is gevoerd, zegt correspondent Garrie van Pinxteren. "Daardoor zijn er minder meisjes geboren. Ouders wilden liever een jongetje en nu is er een tekort aan vrouwen."

Volgens Chinese cijfers zijn er volgend jaar 40 miljoen mannen in de huwbare leeftijd voor wie geen Chinese vrouw beschikbaar is. "Families willen daarom flink betalen voor het verwekken van nageslacht", zegt Van Pinxteren.

Met de seksslavinnen loopt het meestal niet goed af. Ze moeten hun kind achterlaten als ze getraumatiseerd teruggaan naar Myanmar. Daar krijgen ze vaak een stigma en is er bijna geen hulp voor hen, zegt HRW.

Corruptie en gène

Vaak pakt de Chinese politie de buitenlandse vrouwen ook op, omdat ze illegaal in het land zijn. "In China is er niet veel openheid over en het is niet gemakkelijk om mensen of organisaties te vinden die er wat over willen vertellen", zegt Van Pinxteren. "En soms is politie corrupt en laat die zich betalen om geen maatregelen te nemen."

Ook de Chinese regering zit er niet bovenop. "Je kunt je voorstellen dat het lastig is om in te grijpen, vooral voor lokale autoriteiten. Dan wordt ook meteen duidelijk wat het werkelijke probleem is: het vrouwentekort", zegt Van Pinxteren. "Er zal vast wel een omslagpunt komen nu de eenkindpolitiek is losgelaten. Maar voor er weer een balans is tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen in China, dat gaat nog jaren duren."