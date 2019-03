Politiek versplinterd, Rutte gelooft nog steeds in bestuurbaarheid land

Maximale druk

Ook partijleider Baudet houdt samenwerking met Rutte nu af, zei hij na afloop van de bijeenkomst. Hij zegt "maximale druk" te willen zetten en eist een "ingrijpende koerswijziging". "Ik ga niet in achterkamertjes met Rutte dealtjes sluiten." Forum voor Democratie wil het liefst nieuwe Tweede Kamerverkiezingen, maar dat gebeurt alleen als de coalitiepartijen zelf niet meer door willen.

De stabiliteit van het kabinet-Rutte III is minder in gevaar gebracht door deze uitslag dan enkele oppositiepartijen hadden verwacht, benadrukt ook Fresen. GroenLinks-leider Klaver had erop gerekend dat hij de enige partij zou zijn, die het huidige kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer zou kunnen helpen.

Maar zoals het er nu naar uitziet, haalt behalve GroenLinks ook de Partij van de Arbeid genoeg zetels in de Eerste Kamer om 'de vijfde partner' van het kabinet te kunnen zijn. Fresen: "Rutte heeft verschillende mogelijkheden en hij spreekt nu geen voorkeur uit voor links of rechts." Rutte is slim en houdt zijn kaarten voor de borst. "Hij gaat niet bij voorbaat alles op één partij zetten."

Sleutel in handen

GroenLinks-leider Klaver denkt dat hij wel de sleutel in handen heeft om de klimaatplannen door de Eerste Kamer te krijgen en wil het kabinet aan de beloften houden op het gebied van klimaat, zoals een CO2-belasting voor bedrijven. "Dit kabinet zal niet naar rechts trekken", zegt Klaver.

Behalve GroenLinks, de PvdA en wellicht Forum voor Democratie zijn ook nog combinaties van fracties als Partij voor de Dieren, 50Plus en SGP mogelijk. De winst van Forum levert dus niet automatisch een plek aan de onderhandelingstafel van de regeringspartijen op.