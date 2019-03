Nieuw-Zeeland verbiedt automatische wapens na aanslag Christchurch

Nieuw-Zeeland verbiedt per direct alle automatische en semi-automatische wapens. Dat maakte premier Jacinda Ardern bekend, naar aanleiding van de bloedige aanslag bij twee moskeeën in Christchurch vorige week. Alle vijftig dodelijke slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd.

De dader maakte onder meer gebruik van semi-automatische wapens. "Hij kocht de spullen zonder enige moeite online", zei Ardern tijdens een persconferentie. De terrorist schafte vorig jaar vier wapens met munitie aan via internet. Hij had een wapenvergunning.

Het land heeft relatief soepele vuurwapenregels. Iemand die 16 jaar is, kan al een wapenvergunning aanvragen. Voor automatische wapens was de leeftijdsgrens 18 jaar, maar die geweren worden nu dus verboden.

Zo snel mogelijk inleveren

Het Nieuw-Zeelandse kabinet zei eerder al te werken aan hervormingen van de wapenwet. Ook hulpstukken om wapens aan te passen en magazijnen met een grote capaciteit worden verboden. Die werden ook door de dader gebruikt.

De politie roept mensen die automatische en semi-automatische wapens in hun bezit hebben op ze zo snel mogelijk in te leveren. Daarvan moet volgens de hoofdcommissaris wel eerst online een melding gemaakt worden. "We hebben liever niet dat je zonder afspraak naar het politiebureau komt met de geweren."