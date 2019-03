Regering Nicaragua belooft vrijlating alle opgepakte demonstranten

De regering van Nicaragua belooft om alle demonstranten die sinds april vorig jaar zijn opgepakt vrij te laten. De betogers tegen president Ortega zouden binnen negentig dagen vrijkomen.

De vrijlating van de meer dan 700 demonstranten was een eis van de oppositie om door te gaan met besprekingen met de regering. In ruil voor de vrijlating wil de regering dat de internationale sancties worden opgeheven.

De regeringsbelofte werd bekendgemaakt door de twee onafhankelijke bemiddelaars die bij de besprekingen aanwezig zijn. Dat zijn de diplomatieke vertegenwoordiger van het Vaticaan in Nicaragua en de Organisatie van Amerikaanse Staten, waarbij 35 landen uit Noord- en Latijns-Amerika zijn aangesloten.

500 doden

Afgelopen weekend pakte de politie nog meer dan honderd betogers op. Die protesteerden voor de vrijlating van de andere gevangengenomen demonstranten.

In het Midden-Amerikaanse Nicaragua wordt sinds april vorig jaar geprotesteerd tegen het beleid van president Ortega. De demonstraties begonnen klein, maar verhardden zich later. De demonstranten eisen het aftreden van Ortega, die sinds 2007 aan de macht is. Naar schatting 500 mensen zijn bij de protesten omgekomen.