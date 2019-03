Forum voor Democratie grootste in voorlopige prognose ANP

Forum voor Democratie is in de voorlopige prognose van het ANP de grootste partij, gevolgd door de VVD. Beide partijen staan op 12 zetels voor de Eerste Kamer. VVD verliest daarmee 1 zetel. FvD doet voor het eerst meer aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Na het tellen van ruim 60 procent van de stemmen staat het CDA op de derde plaats met 9 zetels, een verlies van 3. GroenLinks stijgt van 4 naar 9 zetels.

De PvdA zakt in de voorlopige prognose van 8 naar 7 zetels, D66 verliest 4 zetels en staat op 6. ChristenUnie stijgt van 3 naar 4 zetels.

De SP staat op 4 zetels (een verlies van 5). 50PLUS, SGP en Partij voor de Dieren blijven op 2 zetels. DENK verovert op basis van de prognose geen zetels in de Eerste Kamer.

Coalitie

Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komt in de prognose op 31 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. De coalitie had 38 zetels en raakt dus de meerderheid kwijt.

In de exitpoll die onderzoeksbureau Ipsos gisteravond om 22.00 uur bekendmaakte, was het beeld nog dat VVD de grootste partij zou worden met 12 zetels en dat Forum voor Democratie op 10 zetels zou komen.