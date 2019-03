In Rotterdam-Zuid is een man doodgeschoten. Hij werd meerdere keren beschoten in de Oranjeboomstraat, in de wijk Feijenoord. De politie zoekt in de omgeving naar de dader of daders.

Ambulancemedewerkers hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar hij is later aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie meldt dat in de straat meerdere kogelhulzen zijn gevonden. Ook wordt er sporenonderzoek gedaan.