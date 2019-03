Politie waarschuwt voor oefening met wapens om gebeurtenissen Utrecht

De politie waarschuwt voor een oefening met wapens die agenten morgen zullen houden in Bodegraven. Op Twitter meldt de politie dat mensen kunnen schrikken "vanwege de gebeurtenissen in Utrecht en Nieuw-Zeeland".

In Utrecht werden maandag drie mensen in een tram doodgeschoten. Zeven mensen raakten gewond. De 37-jarige Gökmen T. is aangehouden als hoofdverdachte in de zaak. In Christchurch in Nieuw-Zeeland werden vorige week aanslagen gepleegd op twee moskeeën. Vijftig mensen kwamen hierbij om, tientallen mensen raakten gewond.