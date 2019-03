Forum voor Democratie: een nieuwe lente, een nieuw geluid

Forum voor Democratie is opgetogen over de voorlopige verkiezingsuitslagen. Tweede Kamerlid Hiddema sprak over "een nieuwe lente en een nieuw geluid". "Wat een dag", voegde hij eraan toe. Volgens Hiddema heeft zijn partij "sans gène" campagne gevoerd op inhoud en is Forum nooit gevlucht naar "makkelijke weggetjes". Dat andere partijen meer de nadruk hebben gelegd op verbinding noemde Hiddema een trucje. Partijleider Baudet zal later nog reageren.

VVD-Eerste Kamer-lijsttrekker Jorritsma vindt het teleurstellend dat haar partij heeft verloren, maar volgens haar valt het verlies nog mee. Dat zei ze in een eerste reactie op de exitpoll. Over de winst van Forum voor Democratie zei ze: "Blijkbaar zien mensen er iets in." Ze wilde verder niet vooruitlopen op de gevolgen van de voorlopige zetelverdeling.

Unieke PVV-geluid

PVV-voorman Wilders is niet ontevreden "Nu een nieuwe partij met een geluid dat lijkt op het onze in een keer naar 10 zetels is gegaan, is ons verlies beperkt, zei Wilders. Hij complimenteerde Baudet met zijn campagne. Wilders benadrukte dat het "unieke PVV-geluid" in de senaat zal blijven klinken. "En zes zetels is niet niks."

D66-fractievoorzitter Jetten zei dat zijn partij een stapje terugzet, maar volgens hem is de uitslag toch beter dan een paar maanden nog leek. Hij wees erop dat het politieke landschap nog meer versplinterd is en benadrukte dat een partij die het liefst uit de EU wil een van de grootste is geworden. Jetten doelde daarmee op Forum. Hij hoopt dat de uitslag bij de Europese verkiezingen anders is.

Ook CDA-voorman Buma verwees naar de versplintering. Volgens hem heeft zijn partij de peilingen weer verslagen.

Niet SP-thema's

Partijleider Thieme van de Partij voor de Dieren is blij dat haar groepering in het "politieke slagveld" toch een zetel in de Eerste Kamer lijkt te hebben gewonnen. Volgens haar blijft de Partij voor de Dieren gestaag groeien. Ze zei dat de andere partijen niet om haar heen kunnen en dat ze openstaat voor overleg.

SP-Eerste-Kamer-lijsttrekker Kox zei over de nederlaag dat deze verkiezingen niet over de thema's van zijn partij ging, zoals zorg en salarissen. Volgens Kox werd vooral gediscussieerd over klimaat en migratie en zijn die onderwerpen meer het domein van andere partijen.

PvdA-voorzitter Vedelaar is tevreden met de uitslag. Weliswaar lijkt de partij te hebben verloren, maar volgens Vedelaar is de partij zich aan het terugknokken. "Mijn enthousiasme is echt heel groot."