Te weinig stembiljetten bij stembureaus in Rotterdam

Bij een aantal stembureaus in Rotterdam waren er vanavond geen stembiljetten meer. Om 21.00 uur werden de stembureaus gesloten, maar mensen die al in de rij stonden, mochten ook daarna nog stemmen. Rond 21.30 uur had iedereen in de rij dat gedaan.

Volgens een woordvoerder van de gemeente waren er zo'n tien bureaus met te weinig biljetten. "We zijn de hele tijd aan het rijden om de stembureaus te bevoorraden", zei hij. Op sommige plekken moesten mensen dus nog even wachten, "maar iedereen kan stemmen", verzekerde de gemeentewoordvoerder.

Opkomst stuk hoger

Volgens de gemeente is van tevoren op basis van de opkomst bij de vorige verkiezingen bepaald hoeveel stembiljetten overal heen moesten. "Niet alleen is de opkomst een stuk hoger dan vier jaar geleden, ook is de geografische spreiding anders."

Om 19.45 uur had 46 procent van de stemgerechtigden gestemd, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos. Bij de verkiezingen in 2015 had rond datzelfde tijdstip 42 procent gestemd.

In Nijmegen waren op een stembureau ook even geen stembiljetten meer. Die werden na enkele minuten aangevuld vanuit een nabijgelegen stemlokaal.