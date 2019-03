Vlaanderen verbiedt afsteken van vuurwerk

In Vlaanderen wordt het afsteken van vuurwerk vermoedelijk nog dit jaar verboden. Op voorstel van minister Weyts van Dierenwelzijn hebben coalitie- en oppositiepartijen gezamenlijk een plan ingediend dat ongelukken met in paniek geraakte dieren moet voorkomen.

Het verbod is niet absoluut. Gemeenten die toch gelegenheid willen geven om vuurwerk af te steken mogen dat doen, maar wel op een beperkt aantal plaatsen en tijdstippen. Over de sanctie op het overtreden van het verbod wordt nog overlegd.

In Vlaanderen kennen nu bijna 150 gemeenten een totaal of beperkt verbod op het afsteken van vuurwerk. In de praktijk werkt dat niet, omdat weinig mensen weten waar het wel en waar het niet mag. In de periode voor de jaarwisseling wordt vrijwel overal in Vlaanderen massaal vuurwerk afgestoken.