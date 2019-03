Aandeel Bayer daalt hard na verloren Roundup-zaak

De waarde van het aandeel van chemiereus Bayer is met bijna 10 procent gedaald na een uitspraak in een rechtszaak over onkruidverdelger Roundup. Roundup wordt gemaakt door Monsanto, dat vorig jaar door Bayer werd overgenomen. Door de koersdaling is Bayer in een dag zo'n 6,5 miljard euro aan beurswaarde kwijtgeraakt.

De jury van een federale rechtbank in San Francisco oordeelde unaniem dat de lymfklierkanker van een man, Edwin Hardeman, het gevolg is van Roundup. Hij gebruikte het middel 26 jaar lang om onkruid op zijn landgoed te verdelgen.

De rechtszaak is pas de tweede van honderden aangespannen zaken die voor de rechter komen. Het oordeel van de jury is mogelijk een graadmeter voor die andere Roundup-zaken. Bayer houdt vol dat Roundup veilig is en wijst op studies die dat aantonen.

Het bedrijf zegt teleurgesteld te zijn over het oordeel van de jury. "We hebben er vertrouwen in dat uit het bewijs in de volgende fase van het proces blijkt dat Monsanto juist heeft gehandeld en dat het bedrijf niet verantwoordelijk is."

Toegestaan in de EU

Eind 2017 besloot de EU dat Roundup, ook bekend als glyfosaat, nog minstens vijf jaar blijft toegestaan. De Europese voedselautoriteit EFSA zegt dat er geen bewijs is dat glyfosaat kanker veroorzaakt. Ook de Amerikaanse milieuwaakhond EPA zegt dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat kankerverwekkend is bij mensen.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) zegt daarentegen dat glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend' is, op basis van "beperkt bewijs" bij mensen en "voldoende bewijs" uit dierproeven.