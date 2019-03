300 kilo cocaïne en kalasjnikovs onderschept in Breda

De politie heeft in een verborgen ruimte van een bestelbus 300 kilo cocaïne en vijf vuurwapens gevonden, waaronder twee kalasjnikovs met bijbehorende munitie.

De spullen werden vrijdag al gevonden in Breda, maar de vondst is vandaag pas bekendgemaakt.

De bestuurder van de bus, een 38-jarige man uit Breda, is aangehouden. Hij was toen met zijn voertuig net de grensovergang bij Hazeldonk gepasseerd.

Laptops en telefoons

Na de arrestatie is ook de woning van de man doorzocht. Er is onder meer beslag gelegd op laptops, mobiele telefoons en een geldtelmachine.

Vanmorgen is in de zaak ook nog een woning in Oud-Gastel doorzocht, meldt Omroep Brabant. De politie vond daar een geldbedrag van 3500 euro.