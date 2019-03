Bijna 38, maar Casillas denkt nog niet aan stoppen en verlengt

Iker Casillas is bijna 38 jaar, maar denkt nog niet aan zijn voetbalpensioen. Integendeel: de Spaanse doelman heeft zijn contract bij FC Porto verlengd voor één seizoen en een optie voor nog een jaar.

"Het is mijn intentie mijn loopbaan hier te beëindigen", zegt de keeper na het zetten van zijn handtekening. "Dat kan over één of twee jaar zijn." Hij is Porto in ieder geval dankbaar, vertelt hij: "Het is een bijzondere dag vandaag. Ik voel me thuis bij deze club."

FC Porto is pas de tweede club waar Casillas speelt. De Spanjaard doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en maakte in 2015, na zestien jaar in het eerste elftal van 'de Koninklijke', de overstap naar de Portugese club.