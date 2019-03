EU-chef Tusk: alleen uitstel brexit als Lagerhuis snel deal steunt

Alleen als het Britse Lagerhuis volgende week akkoord gaat met de brexitdeal van premier May, gaan de EU-lidstaten akkoord met een kort uitstel van de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Dat heeft Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, bekendgemaakt na overleg met premier May.

May vroeg Brussel vanmorgen schriftelijk de brexit op te schorten van 29 maart naar 30 juni. Ze hoopt in de tussentijd een meerderheid in het Lagerhuis achter haar brexitdeal te krijgen. De afspraken tussen May en Brussel zijn al twee keer met overmacht weggestemd door het Britse parlement.

Tusk zet de zaak op scherp met zijn voorwaarde dat het Britse parlement nu wél akkoord gaat; als de deal opnieuw wordt weggestemd dreigt het VK volgende week vrijdag zonder afspraken de EU te verlaten, de zogenoemde no deal-brexit.

Overigens heeft Lagerhuisvoorzitter Bercow eerder deze week gezegd dat de brexitdeal niet zonder significante veranderingen opnieuw in stemming gebracht mag worden.

In Westminster staat de zaak nu onder hoogspanning. May overlegt de komende uren met de oppositie en met de hardline brexiteers. Mogelijk komt ze daarna met een verklaring.