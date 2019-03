Dierenopvang Friesland heeft geredde tijger uit Aleppo laten inslapen

De uit Syrië geredde tijger Sultan is overleden. Het dier zat sinds oktober 2017 in Felida Big Cat Centre in het Friese Nijeberkoop. De tijger had ernstige nierproblemen en daarom hebben de verzorgers het dier laten inslapen. "Onze geliefde, knappe en dappere tijger is niet meer", schrijft de opvang.

Sultan werd samen met een andere tijger, Sayeeda, in oktober 2017 naar Friesland gebracht. De dieren kwamen uit de vernietigde dierentuin in Aleppo. Toen ze daar werden ontdekt, waren ze ernstig verzwakt. Sultan was op het moment dat hij werd gevonden niet eens bij bewustzijn.

Sayeeda overleed drie maanden geleden ook al aan de gevolgen van nierfalen, meldt Omrop Fryslân. Waarschijnlijk hebben de tijgers in de dierentuin in Aleppo niet genoeg te eten gekregen; volgens dierenartsen is dat vermoedelijk de oorzaak van hun nierproblemen.

Situatie verslechterde

De situatie van Sultan verslechterde de afgelopen weken snel, meldt de dierenopvang. Hij at niet goed, gaf veel over en had moeite met plassen. Volgens dierenartsen was het dier niet meer te redden en daarom hebben ze de tijger deze week laten inslapen.

"Zonder zicht op verbetering, is het beëindigen van lijden het laatste deel van de zorg die we kunnen bieden aan geredde dieren", staat op de website van Felida Big Cat Centre. De dierenverzorgers laten weten veel verdriet te hebben van de dood van de mannetjestijger. "Vaarwel Sultan, we zullen je nooit vergeten."