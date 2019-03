Dochter afgetreden president Kazachstan kandidaat bij volgende verkiezing

De senaat in Kazachstan heeft een vertrouweling van de afgetreden president Nazarbajev tot voorzitter gekozen. Dariga Nazarbajeva is de oudste dochter van Noersoeltan Nazarbajev, die gisteren onverwacht zijn aftreden aankondigde.

De voormalige voorzitter van de senaat, Kassim-Jomart Tokajev, is vanmorgen tot opvolger van Nazarbajev be√ędigd. Tijdens de ceremonie stelde hij voor zijn voorganger te eren door de naam van de hoofdstad Astana te veranderen in Noersoeltan. Het parlement stemde daar onmiddellijk mee in.

Tokajev blijft in ieder geval president tot volgend jaar, als er nieuwe verkiezingen worden gehouden. De verwachting is dat Nazarbajeva (55) dan kandidaat zal zijn. Als voorzitter van de senaat is zij nu al de machtigste persoon in de Kazachse politiek na Tokajev. Ze was eerder vicepremier.

Noersoeltan Nazarbajev leidde zijn land dertig jaar lang met harde hand. De oppositie kreeg geen enkele kans. De laatste verkiezingen won hij met bijna 98 procent van de stemmen. Hij blijft voorzitter van de veiligheidsraad en leider van zijn partij.