Schorsing dreigt voor Orbán in partij Europese christendemocraten

De Hongaarse premier Viktor Orbán krijgt vandaag een fikse tik op de vingers van de Europese Christendemocratische partij. Op tafel ligt een voorstel om hem uit de partij EVP, waar ook het CDA lid van is, te zetten.

Of het zover komt is zeer de vraag, omdat de machtige Duitse CDU/CSU liever ziet dat Orbán geschorst wordt voor een aantal maanden, zodat hij wel bij de partij blijft. De angst in Duitsland is dat als de Hongaren uit de partij worden gezet ze zich dan zullen aansluiten bij een nieuw te vormen van front van populistische Europese partijen.

Bij de stemming van vandaag spelen de Duitsers een grote rol. De zusterpartijen CDU/CSU hebben in totaal 26 stemmen, terwijl het CDA 'slechts' vijf stemmen heeft. Ook de Franse partij Les Republicain heeft een redelijk gewichtige stem met 15 stemmen. Er zijn 131 stemmen (van de 260) nodig om de partij van Orbán te schorsen of uit de partij te zetten.

Excuus

Fractievoorzitter en kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie Manfred Weber heeft vorige week drie eisen gesteld aan de Hongaren. Ze moeten stoppen met de campagne tegen Juncker, de huidige voorzitter van de Commissie die op grote billboards in met name Boedapest te zien is. Orbán moet excuses aanbieden en de Centraal Europese Universiteit (CEU) moet geen strobreed in de weg worden gelegd.

Schoorvoetend is Orbán, die vandaag bij de vergadering aanwezig is, begonnen met het opruimen van de anti-Brusselposters. Ook heeft hij excuses aangeboden voor een aantal uitspraken. Maar dat is voor een groot aantal politici uit de EVP niet voldoende.

Orbán op zijn beurt eist een radicale koersverandering van de EVP. Hij wil dat ze zich gaan inzetten voor de christelijke waarden, zoals hij die in Hongarije preekt. En hij wil dat het migratiestandpunt van de Europese christendemocraten wordt aangescherpt, naar Hongaars voorbeeld, waardoor er minder tot geen vluchtelingen worden opgevangen.