Vrijdag stille tocht in Utrecht voor slachtoffers aanslag

In Utrecht wordt vrijdag een stille tocht gehouden naar de herdenkingsplek op het 24 Oktoberplein. Dat heeft de gemeente toegezegd aan de organisatoren.

De initiatiefnemers willen die dag om 19.00 uur vanaf Utrecht Centraal richting de plek lopen waar mensen de afgelopen dagen bloemen hebben gelegd in verband met de tramaanslag in de stad. De burgemeester loopt ook mee.

"De verschrikkelijke gebeurtenis van afgelopen maandag op het 24 Oktoberplein heeft ons als stad in het hart geraakt", laat de gemeente weten. Met een stille tocht kunnen mensen hun gevoelens en emoties delen, en respect en medeleven tonen aan nabestaanden en getroffenen, zegt de gemeente. "We vragen deelnemers witte of rode bloemen mee te nemen."

'Een mooi gebaar'

Een van de initiatiefnemers van de stille tocht is Dominique Bos; een vriend van een van de omgekomen slachtoffers. Hij zegt dat hij met de tocht zijn respect en liefde wil uiten. "Een mooi gebaar voor de nabestaanden en de overledenen."

Bij de aanslag vielen drie doden en vijf gewonden. Twee mannen, de 37-jarige hoofdverdachte Gökmen T. en een Utrechter van 40, zijn opgepakt. Twee andere mannen die verdacht waren, zijn inmiddels vrijgelaten.

Ook op andere plaatsen wordt vrijdag stilgestaan bij de aanslag in Utrecht. Zo laat de organisatie van het Boekenbal in Amsterdam weten dat er een minuut stilte op het feest wordt gehouden. Het Boekenbal is de aftrap van de Boekenweek die tot en met zondag 31 maart duurt.