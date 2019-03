Vier gewonden bij Tata Steel door explosie

Bij een explosie in een fabriek van Tata Steel in Velsen-Noord zijn vanochtend vier medewerkers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, laat het bedrijf via Twitter weten.

De ontploffing was tijdens onderhoud aan de Kooks- en Gasfabriek. Er zijn volgens Tata Steel geen gevaarlijke stoffen ontsnapt en de productie is niet onderbroken.

Omwonenden gaven aan dat ze vanochtend een harde knal hoorden.

De gemeente Velsen zegt op de hoogte te zijn van de situatie. "Als we de berichtgeving van Tata Steel mogen geloven, is er geen emissie geweest bij de explosie", zegt een woordvoerder. "Wat wij weten is dat er een explosie is geweest die ook is gehoord in de omgeving. Verder wordt uitgezocht wat er precies aan de hand is."