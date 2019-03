Inspectie roept aantal bloeddrukmedicijnen terug

Een aantal medicijnen die worden gebruikt tegen een hoge bloeddruk worden teruggeroepen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt dat er een stof in zit die waarschijnlijk kankerverwekkend is.

Het gaat om medicijnen met de werkzame stof losartan. Patiƫnten die de verdachte pillen slikken, krijgen zelf een oproep van hun apotheek om ze terug te brengen en om te ruilen voor iets anders. Patiƫnten moeten in elk geval niet uit zichzelf stoppen met gebruik van het medicijn, zegt de inspectie.

De hoeveelheid 'ongewenste stof' in de medicijnen is gering. Volgens de inspectie is de kans dan ook klein dat mensen door het gebruik ervan daadwerkelijk kanker krijgen.

Hartfalen en nierbescherming

Medicijnen met losartan worden niet alleen voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk, maar ook bij hartfalen en voor de bescherming van nieren bij een bepaald type diabetes.