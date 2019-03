'Britse premier May wil brexit kort uitstellen'

De Britse premier May wil een kort uitstel van de brexit. Dat melden de BBC en Sky News. Volgens Sky zal May vandaag in een brief aan EU-kopstuk Donald Tusk niet vragen om lang uitstel, zoals sommige leden van haar kabinet willen. Hoe kort het uitstel moet gaan duren is nog onduidelijk, maar May lijkt een uitstel van drie maanden - tot 30 juni - te wensen.

"Er valt wat voor te zeggen om het parlement meer tijd te geven voor een beslissing over nieuwe stappen, maar de mensen in dit land wachten al drie jaar", zegt een regeringsbron tegen de BBC. "Ze zijn er klaar mee dat het Lagerhuis maar geen besluit kan nemen, en de premier deelt die frustratie."

Zonder een verzoek tot uitstel verlaat het Verenigd Koninkrijk over negen dagen de Europese Unie, zonder afspraken over de scheidingsvoorwaarden. Vorige week gaf het Britse Lagerhuis May toestemming om de EU om uitstel te vragen, in de hoop dat er in die extra tijd alsnog een deal met Brussel wordt gevonden waar het parlement achter kan staan.

Omdat May waarschijnlijk gaat vragen om kort uitstel, denkt correspondent Tim de Wit dat ze is gezwicht voor druk vanuit haar Conservatieve partij. "De ministers die pro-brexit zijn, willen dat ze uitsluit dat het een lang uitstel wordt. Stel: het wordt een uitstel van een jaar, misschien twee jaar, dan is de vrees dat er helemaal geen brexit komt."

Kans op no-deal groeit

Voorzitter Tusk van de Europese Raad, zei eerder al open te staan voor een lang uitstel van de brexit. Gisteren meldde de Europese brexit-onderhandelaar Barnier dat de Britten wel een goede motivatie moeten hebben voor uitstel.

Alle EU-lidstaten moeten een verplaatsing van de scheidingsdatum steunen. Als één lidstaat zijn veto uitspreekt, dreigt een no-deal-brexit op 29 maart nog steeds.

"De kans op een no-deal-brexit is echt toegenomen als het een uitstel van drie maanden wordt", zei De Wit in het NOS Radio 1 Journaal. "Je kunt natuurlijk wel alles drie maanden gaan opschuiven, maar als je in die drie maanden nog steeds geen oplossing vindt, is het een no-deal. Dat is waar je op terugvalt wanneer er geen afspraken worden gemaakt."

Juncker loopt niet warm

Morgen en overmorgen is premier May bij een EU-top, waar waarschijnlijk ook zal worden gesproken over het uitstel. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft naar eigen zeggen nog geen brief van May ontvangen. Hij verwacht ook niet dat er op de top in Brussel al uitsluitsel komt over Mays verzoek.

Wel geeft Juncker al aan dat hij in elk geval niets voelt voor nieuwe onderhandelingen met de Britten. "We hebben al grote stappen gezet in de richting van Groot-Brittannië, dat kan nu niet meer."