Wekdienst 20/3: naar de stembus en wat deed nieuwe verdachte aanslag Utrecht?

Misschien wel het opvallendste moment van de avond: Rutte kreeg in het debat met Asscher een black-out. "Caroliene, ik ben het even kwijt. Help!", riep hij grappend naar zijn politiek assistente in het publiek. Asscher maakte van de gelegenheid gebruik om uitgebreid zijn verhaal te doen over pensioenen en een beter inkomen voor onderwijzers.