Schepen botsen op de Waal: spoorbrug geraakt, treinverkeer stilgelegd

Op de Waal bij Nijmegen zijn rond 04.00 uur twee schepen op elkaar gebotst. Het gaat om een passagiersschip en een vrachtschip. Bij de aanvaring van de schepen is de pijler van een spoorbrug geraakt. Daarom is het treinverkeer uit voorzorg stilgelegd. Er zijn geen gewonden.

Van de 240 mensen aan boord is inmiddels de helft aan wal gebracht. Door de botsing is er een gat in de romp van het schip ontstaan, maar het schip zinkt niet. Ook was er even brand op het passagiersschip, maar die was snel geblust. Het vrachtschip is geladen met auto's.