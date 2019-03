Google past Android aan onder druk van Europese Commissie

Google gaat gebruikers van een Android-telefoon actief vragen welke browser of zoekmachine ze willen installeren. Daarmee probeert de internetgigant nieuwe sancties van de Europese Commissie te voorkomen.

Vorig jaar legde de commissie Google een recordboete op van 4,34 miljard euro voor machtsmisbruik met zijn mobiele besturingssysteem Android. Volgens de commissie had het bedrijf oneerlijk voordeel ten opzichte van zijn concurrenten door het standaard instellen van zijn Chrome-browser en Google-zoekmachine. Ook werd er geld betaald aan telefoonfabrikanten en telecomproviders opdat zij uitsluitend de zoekmachine van Google installeerden op de telefoon.

Google zegt nu gebruikers in Europa op de hoogte te zullen stellen van andere zoekmachines en browsers. "In de komende maanden zullen we gebruikers van bestaande en nieuwe Android-toestellen in Europa via appwinkel Google Play Store vragen welke browser en zoekmachine ze willen gebruiken", meldt een woordvoerder van Google. Zo'n 80 procent van alle mobiele toestellen heeft Android als besturingssysteem.

Het bedrijf kan een boete krijgen tot maximaal 5 procent van de wereldwijde dagomzet van moederbedrijf Alphabet als het zich niet houdt aan de opdracht van de Europese Commissie.