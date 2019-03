Patrouilles en camera’s: extra maatregelen vanwege drugsgeweld in Antwerpen

De extra maatregelen komen na twee opeenvolgende nachten met ontploffingen. Gisteren vernielde een explosief een auto, verschillende andere voertuigen en de gevel van een woning. In de nacht van zondag op maandag raakten vijf auto's beschadigd door een granaat. De drugsproblematiek stond al hoog op de agenda, maar na deze incidenten besloten het Antwerpse Openbaar Ministerie, de procureur-generaal, de procureur des Konings, de lokale politie, de landelijke politie en burgemeester Bart de Wever de riem strakker aan te trekken.

Angst voor wraakacties

Eerder onderzoek naar de drugscriminelen leverde niet het gewenste resultaat op, volgens het OM. Slachtoffers durven vaak niet mee te werken aan het onderzoek. Uit angst voor wraakacties of omdat ze zelf uit het vizier van de politie willen blijven.

Het drugsgeweld is geen nieuw fenomeen in Antwerpen. De afgelopen drie jaar vonden er zestig gewelddadige incidenten plaats. Reden is de cocaïnesmokkel vanuit Zuid-Amerika naar Europa. De Antwerpse haven is daarin een belangrijke schakel.

Vingers wijzen naar een cocaïnebende met voornamelijk leden van Marokkaanse afkomst die zowel actief is in Nederland als in België. Kenmerkend aan deze groep is dat ze de straatmentaliteit behouden, zegt criminoloog Toine Spapens (Tilburg University). "Ze deinzen er niet voor terug om geweld te gebruiken in het openbaar. In tegenstelling tot klassieke criminele bendes die probeerden zo veel mogelijk onder de radar te blijven."

Wake-upcall

Bart de Wever gebruikt het moment om jongeren te waarschuwen. "De weg van criminaliteit eindigt in het beste geval in de gevangenis. In andere gevallen eindigt het in geweld. Wie kiest voor de criminaliteit kiest ervoor dat zijn familie moet onderduiken uit angst voor rivaliserende bendes."

Ook drugsgebruikers pakt hij aan: "Dit is een wake-upcall. Wie drugs gebruikt, is wel degelijk moreel medeverantwoordelijk voor criminaliteit en geweld", zei hij eerder in het Gazet van Antwerpen.