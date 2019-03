Felle uithalen bij start NOS-verkiezingsdebat

De landelijke partijleiders hebben aan het begin van het NOS-verkiezingsdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen kort stilgestaan bij de gebeurtenissen in Utrecht. Ze betuigden hun medeleven met slachtoffers en nabestaanden en spraken met waardering over de inzet van de politie en hulpverleners.

PVV-leider Wilders en FvD-leider Baudet haalden meteen uit naar VVD-leider Rutte en CDA-leider Buma. Zij houden met name hen verantwoordelijk voor wat er gisteren in Utrecht is gebeurd en legden onder meer een verband met het immigratie- en integratiebeleid dat in Nederland wordt gevoerd.

Baudet en Wilders kregen meteen weerwoord van GroenLinks-leider Klaver. Hij sprak hen beiden erop aan dat ze politieke munt uit de gebeurtenissen willen slaan met deze reactie. VVD-leider Rutte voelde zich rechtstreeks aangesproken door zowel Baudet en Wilders, maar kreeg niet de kans om daarop direct te reageren. Dat deed hij alsnog bij het begin van zijn debat met SP-leider Marijnissen over de zorg. Rutte noemde de woorden van Wilders en Baudet onaanvaardbaar, zoals hij het ook onaanvaardbaar vond dat zij de gebeurtenis in Utrecht aangrepen om mensen tegen elkaar op te zetten.

Niet buigen voor terreur

PvdD-leider Thieme sprak van "een krachtig signaal dat we hier staan, democratie buigt niet voor terreur". GroenLinks-leider Klaver noemde de gebeurtenissen in Utrecht "een nachtmerrie".

"Ik hoop dat heel Nederland kiest voor verbinding in plaats van verdeeldheid", zei PvdA-leider Asscher.

"In gedachten en gebeden zijn we bij de slachtoffers en de mensen en families die geraakt zijn. Het laat zien hoe kwetsbaar ons leven is en hoe relatief onze politieke plannen", aldus SGP-leider Van der Staaij.

Hij ging in debat met Denk-leider Kuzu over hoe Kamerleden steeds harder met elkaar omgaan. "Stop ermee en wees een bondgenoot tegen de verruwing", aldus de SGP'er. Kuzu beet hem op zijn beurt toe dat hij eerst bij zichzelf te rade zou moeten gaan. Hij verweet hem de Nashville-verklaring te hebben getekend en zich uit te hebben gesproken tegen immigratie.

"Het optreden van de Denk-mannen heeft bij mij het verlangen naar vrouwen in de politiek aangewakkerd", zei Van der Staaij.

Realistischer

D66-leider Jetten wierp Jesse Klaver van GroenLinks voor de voeten dat zijn partij soms realistischer moet zijn en bijvoorbeeld het bombarderen van IS-doelen in Syrië had moeten steunen. In dergelijke gevallen kan je niet terugvallen op diplomatie, zoals GroenLinks dat dacht te kunnen doen, zei Jetten. Klaver noemde het knap dat Jetten verschillen had gevonden in opvattingen over het buitenlands beleid tussen de twee partijen. Jettens stelling kwam erop neer dat GroenLinks niet altijd keuzes durft te maken, zoals bijvoorbeeld een Europees leger, waar D66 voorstander van is.

Carolien

VVD-leider Rutte raakte in het debat met PvdA-leider Asscher in de war en wist even niet meer wat hij moest zeggen. "Carolien, help! Waar ben je, wat was het tweede voorbeeld?", riep hij grappend naar zijn politiek assistente die blijkbaar in het publiek zat. Asscher maakte van de gelegenheid gebruik om rustig en uitgebreid zijn verhaal te doen over pensioenen en een beter inkomen voor onderwijzers.