Rwandees aangehouden die mogelijk medeplichtig is aan genocide

De politie heeft een Rwandees aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Rwanda heeft Nederland gevraagd om zijn uitlevering.

Venant R. (69) was destijds regiodirecteur van een landbouwinstituut, het Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda (ISAR Rubona). Toen in april 1994 de moorden op Tutsi's en de verkrachtingen begonnen, vluchtten meer dan duizend Tutsi-mannen, -vrouwen en -kinderen naar het terrein van het instituut.

De Rwandese autoriteiten verdenken R. er onder meer van dat hij de militairen en milities op de Tutsi-vluchtelingen heeft afgestuurd. Op het terrein van het instituut, buiten de stad Butare, in het zuiden van Rwanda, zijn de vluchtelingen vermoord.

Asielaanvraag

R. heeft in 2000 de status van vluchteling aangevraagd in Nederland. De IND wees zijn asielaanvraag af, volgens het OM omdat al werd vermoed dat de man betrokken was geweest bij de genocide. R. ging zonder succes tegen de afwijzing in beroep.

Hij kon echter niet worden uitgezet, omdat er geen afspraken waren met Rwanda. Hij heeft de afgelopen jaren doorgebracht in een AZC.

De man is nu aangehouden in een AZC in Leersum, na een verzoek van de Rwandese regering. Het Openbaar Ministerie hanteert het uitgangspunt dat opsporing en vervolging van internationale misdrijven zoveel mogelijk moeten plaatsvinden in het land waar de misdrijven zijn gepleegd.

Tijdens de genocide in Rwanda hebben Hutu-extremisten zo'n 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord.