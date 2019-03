Frankrijk gaat harder optreden tegen relschoppers

De Franse politie gaat harder optreden tegen relschoppers tijdens demonstraties. Zo krijgen agenten onder meer de beschikking over een moleculenspray. Hierbij gaat het om chemische substanties die worden toegevoegd aan traangas en aan water in waterkanonnen.

Als relschoppers daarmee worden bespoten, blijven de moleculen op hun lichaam en kleding zitten. Het middel is kleurloos, niet te zien en niet te ruiken, maar blijft wel weken onzichtbaar aanwezig. Zelfs als kleren gewassen worden.

Met speciale uv-stralen kunnen agenten de moleculen zien en zo alsnog personen identificeren en oppakken. "Als iemand een winkel heeft geplunderd en naar buiten komt, kan diegene met dat middel bespoten worden", aldus minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner.

"Als pas na onderzoek iemand kan worden opgespoord, kunnen we dus nog steeds sporen terugvinden op die persoon. We kunnen dan aantonen dat iemand zich op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip op een bepaalde plek stond. En dat je dus schuldig bent aan die plundering."

Politiechef Parijs ontslagen

De inzet van de chemische stof is een van de maatregelen die de Franse regering heeft genomen na de rellen van afgelopen zaterdag in Parijs. Tijdens de demonstratie van gele hesjes werden zo'n 100 winkels op de Champs-Élysées vernield of geplunderd. "Er zijn zaken misgegaan", erkende premier Edouard Philippe.

Om herhaling te voorkomen gaat de Franse regering naar eigen zeggen harder optreden. Zo is de topman van de politie in Parijs vervangen. Scheidend politiechef Michel Delpuech werd namelijk verweten te 'soft' te hebben opgetreden. Hij zou bijvoorbeeld zonder medeweten van de regering opdracht hebben gegeven minder vaak met rubber kogels op demonstranten te schieten.

Die kogels veroorzaakten de afgelopen maanden vele tientallen gewonden, waarna een heftig debat losbarstte over de inzet van die kogels.

Delpuech' opvolger Didier Lallement, nu nog politiebaas in Bordeaux, staat juist bekend als een 'hardliner'. Hij noemde de protesten van de gele hesjes "een opstand die niets te maken heeft met de democratie". Eerder deze maand deelden agenten in Bordeaux stokslagen uit aan een Tweede Kamerlid tijdens een demonstratie van diezelfde gele hesjes. Lallement sprak daarna zijn steun uit voor zijn agenten.

Harde lijn

De verwachting is dat hij ook in Parijs hard zal optreden om nieuwe onlusten te voorkomen. Dat is ook de wens van de regering. "Natuurlijk zijn er meer risico's als we harder, sneller en mobieler optreden", zei premier Edouard Philippe. "Maar we zijn tot nu toe heel voorzichtig geweest. En het geweld gaat maar door. Dat vraagt om een hard antwoord."

Verder krijgen agenten op straat tijdens demonstraties meer autonomie: ze mogen sneller naar eigen bevinden handelen. Speciale politie-eenheden krijgen uitgebreidere bevoegdheden om relschoppers op te pakken.

Ook zal op twee pleinen in Bordeaux en Toulouse en op de Champs-Élysées in Parijs een demonstratieverbod gelden zodra duidelijk is dat er "gewelddadige extremisten" op af komen. De boetes voor deelname aan een illegale demonstratie gaan omhoog: van 38 naar 135 euro.