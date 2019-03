Morgen naar de stembus? Dit is wat je moet weten over #PS19

Als het goed is, heb je twee stempassen ontvangen. De een is voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de andere is voor de waterschapsverkiezingen. Want ook voor de besturen van de 21 Nederlandse waterschappen wordt morgen gestemd. Je kent de waterschappen misschien vooral van de jaarlijkse waterschapsheffingen, die je via de gemeentelijke belastingen betaald.

De waterschappen nemen onder leiding van een dijkgraaf beslissingen over zaken als dijkonderhoud, schoon water en de aanleg van begroeiing bij oevers en slootkanten. Wat ze precies doen leggen we verder uit in dit artikel.

Wat zijn de belangrijkste thema's die spelen in de provincies?

De verkiezingen gaan over een regionaal bestuur, maar dat wil niet zeggen dat er ook alleen regionale onderwerpen spelen. De bouw van voldoende woningen is een onderwerp dat overal terugkomt. De uitbreiding van vliegvelden is alleen in een aantal provincies onderwerp van gesprek.

In bijvoorbeeld Gelderland is woningbouw een belangrijk thema. Het gaat dan ook over de huisvesting van arbeidsmigranten, waar een toenemende vraag naar is. Voldoende openbaar vervoer en geld voor cultuur is ook een thema, bijvoorbeeld in Zeeland. Klimaat is een terugkerend thema in de verkiezingsprogramma's van de partijen. Maar ondanks die enorme ambities, zijn maar weinig partijen enthousiast over nieuwe zonne- en windmolenparken op land.

In sommige provincies is een heel specifiek thema hét onderwerp van de verkiezingen. Bekijk het verhaal vanuit jouw provincie op deze speciale pagina.

Wat hebben de provinciale verkiezingen met de landelijke politiek te maken?

De Provinciale Staten hebben naast het besturen van de provincie nog een andere taak. Ze kiezen namelijk ook een nieuwe Eerste Kamer. Indirect stem je dus op ook voor de senaat. Wie de nieuwe senatoren worden, horen we op 27 mei. De Eerste Kamer moet wetsvoorstellen uit de Tweede Kamer goed- of afkeuren.

Volgens de peilingen raakt het kabinet van premier Rutte de meerderheid in de senaat kwijt. Nu bezetten de regeringspartijen daar 38 van de 75 zetels, net iets meer dan de helft. Zonder meerderheid in de Eerste Kamer is regeren een stuk lastiger en moeten ze vaker bij de oppositie aankloppen voor steun.

Bekijk ook onze video voor uitleg: