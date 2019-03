Agent in opleiding die meedeed aan voetbalrellen ontslagen

Een agent in opleiding wordt ontslagen omdat hij actief heeft meegedaan aan rellen na de wedstrijd NAC Breda-Willem II, afgelopen oktober. Een tweede agent die erbij was, heeft voorwaardelijk ontslag gekregen. Dat betekent dat hij voorlopig mag blijven. Gaat hij opnieuw in de fout, dan moet hij alsnog vertrekken.

Na de Brabantse derby op 22 oktober ontstonden er ongeregeldheden buiten het stadion in Breda. Supporters van NAC zochten de confrontatie met aanhangers van Willem II. Toen de mobiele eenheid ingreep, keerde de groep zich tegen de politie.

Agenten en politiepaarden werden geslagen met broekriemen en kettingen. Ook werden agenten van hun paard getrokken en werd er met stenen gegooid naar de politie. Twee agenten raakten lichtgewond. Diezelfde middag nog werden vijf supporters aangehouden. In de dagen daarna liep het aantal arrestaties op tot ruim dertig.

Strafbare feiten

Volgens de politie werd al snel duidelijk dat bij de groep relschoppers ook twee medewerkers van de eenheid Zeeland-West-Brabant zaten. Daarop is een intern onderzoek gestart. De uitkomst daarvan is dat een van de betrokken agenten meedeed aan de rellen en zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.

De tweede medewerker zou geen strafbare feiten hebben gepleegd, maar de politie vindt wel dat er in zijn geval sprake is van ernstig plichtsverzuim. Door aanwezig te zijn bij de groep relschoppers, heeft hij de integriteit en betrouwbaarheid van het korps geschaad, oordeelt de politie. Aan zijn voorwaardelijk ontslag is een proeftijd van twee jaar verbonden, meldt Omroep Brabant.

Woedend

Burgemeester Depla van Breda reageerde woedend na de rellen. "Ik schaam me kapot voor dit soort mensen die het voetbal kapotmaken en politiemensen in gevaar brengen", zei hij onder meer.

Ook deelde de burgemeester beelden van het incident op Twitter.