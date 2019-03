Geen ontslagvergunning voor Ryainair-piloten Eindhoven

Uitkeringsinstantie UWV heeft besloten om Ryanair geen toestemming te geven om een groep piloten te ontslaan op basis van economische gronden, meldt pilotenvakbond VNV.

Het gaat om piloten die vanuit Eindhoven vlogen. Ryanair sloot zijn basis daar in november en vliegt nu vanuit andere plaatsen naar Eindhoven. Piloten kregen de keuze: of verhuizen naar een buitenlandse basis of ontslag.

Maar van het UWV mag Ryanair de piloten die niet willen verhuizen dus niet ontslaan. Volgens de pilotenvakbond gaat het om zo'n 18 piloten. Die worden tot nu toe gewoon betaald, terwijl er geen werk meer voor hen is. Wat Ryanair nu met de piloten gaat doen, is nog niet duidelijk. De vakbond VNV zegt eventuele juridische procedures met vertrouwen tegemoet te zien.

Onrechtmatig

De rechter verbood Ryanair eerder om de basis in Eindhoven te sluiten, omdat dat volgens de rechter gebeurde op onrechtmatige gronden. Ryanair negeerde dat oordeel en sloot de basis toch.

Volgens de piloten was de sluiting van de basis in Eindhoven een wraakactie, wegens een staking van het personeel afgelopen zomer. De rechter ging daar in mee: "Het heeft er alle schijn van dat het besluit is genomen als sanctie op eerdere stakingsacties."