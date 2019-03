Orkaan Idai: eerst kwam de storm, daarna de regen

De orkaan Idai kwam donderdag al aan land. De havenstad Beira, met 500.000 inwoners, werd als eerste en daarom ook het zwaarst getroffen. Daarna trok Idai richting het westen, richting Zimbabwe en Malawi. Veel gebieden zijn nog onbegaanbaar. Ook is de elektriciteit op veel plaatsen uitgevallen, wat de communicatie met de getroffen gebieden bemoeilijkt.

Verwoesting

Langzaam wordt duidelijk hoe groot de verwoesting is. Voornamelijk vanuit de lucht. In de baan van de orkaan lijkt alles weggewaaid of overspoeld. Huizen, ziekenhuizen, wegen en bruggen; er is weinig meer van over. Vooral in en rond Beira.

Volgens de Mozambikaanse overheid zijn er 600.000 inwoners getroffen door de ramp. President Filipe Nyusi maakte ook een rondvlucht boven zijn land. Hij zei gisteren dat er 84 doden zijn geteld, maar is bang dat er meer dan duizend mensen zijn omgekomen.

Ook Zimbabwe en Malawi zijn getroffen. Daar is eveneens de verwachting dat het aantal dodelijke slachtoffers nog zal oplopen.