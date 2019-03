Jonge voetballer krijgt werkstraf na dodelijk ongeluk met teamgenoten

Een 19-jarige man uit Smilde in Drenthe is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeluk.

De man reed na een training bij zijn voetbalclub in Assen terug naar huis, met vier teamgenoten in zijn auto. Hij had na de training bier gedronken, meldt RTV Drenthe. Het ongeluk gebeurde in september vorig jaar.

Verkeersdrempel

Toen de man in Assen een andere auto met hoge snelheid wilde inhalen bij een verkeersdrempel, verloor hij de macht over het stuur. De auto raakte een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Twee inzittenden van 19 jaar kwamen om het leven, een derde bijrijder raakte zwaargewond.

De rechter neemt het de man kwalijk dat hij met te veel drank op achter het stuur zat. Bij de strafbepaling werd wel rekening gehouden met zijn leeftijd en met het feit dat hij een blanco strafblad had. Naast de werkstraf kreeg de voetballer tien maanden voorwaardelijke jeugddetentie en een rijontzegging van twee jaar.