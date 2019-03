Directeur speelhal krijgt taakstraf voor fatale val peuter van luchtkussen

De 52-jarige directeur van speelparadijs Happy Days is veroordeeld tot 120 uur taakstraf omdat door zijn schuld een kind van 4 is omgekomen. Ook kreeg hij drie maanden voorwaardelijk.

De kleuter Maurycy was 31 december 2015 met zijn kinderdagverblijf op een uitstapje naar de speelhal in Grootebroek. Daar viel hij van een luchtkussen op de betonnen vloer. Hij liep hersenletsel op en overleed negen dagen later.

De rechtbank vindt de directeur zorgplicht heeft maar daar niet aan voldaan heeft. Het speeltoestel werd onjuist gebruikt, personeel en bezoekers waren niet voorgelicht over de risico's ervan, er was onvoldoende toezicht bij het speeltoestel en er waren ook niet genoeg veiligheidsmaatregelen getroffen.

Geen glijbaan

Volgens de rechter is De J. jarenlang structureel nalatig geweest in het zorgen voor de veiligheid van bezoekers. Hij had de handleiding van het luchtkussen moeten lezen en veiligheidsregels moeten opstellen.

Het speeltoestel had ook nooit als glijbaan gebruikt mogen worden. Het was niet geschikt voor de groep kinderen van de kinderopvang. Ook had er direct toezicht moeten zijn en hadden veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden, aldus de rechter.

Het OM had taakstraffen tot 240 uur geƫist tegen de directeur en een medewerker en tegen een medewerkster van de kinderopvang voor dood door schuld, schrijft NH Nieuws. De laatste twee zijn vrijgesproken.