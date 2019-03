Dr. Bones geeft vervalsing diploma toe, hij was geen politiearts

De 58-jarige Peter B. uit Bennekom, ook wel bekend als Dr. Bones, heeft in de rechtbank bekend dat hij zijn doktersdiploma heeft vervalst.

Het OM verdenkt hem ervan dat hij zich in binnen- en buitenland ten onrechte uitgaf voor politiearts en patholoog. Dat deed hij bij de politieacademie waar hij gastdocent was, bij de GGD waar hij werkte als basisarts en bij het internationale reddingsbedrijf Kenyon.

De man staat terecht voor oplichting van de politieacademie, valsheid in geschrifte bij een universitair diploma, oplichting van de GGD en oplichting van een buitenlands bedrijf voor crisis- en rampenbeheersing.

Bloeddruk meten

B. werd in augustus 2015 aangehouden, nadat hij zich had uitgegeven voor forensisch patholoog bij de politieacademie in Apeldoorn. Daar was hij gastdocent. Zijn diploma bleek vervalst: zo bestond de term bachelor nog niet in het jaar dat hij afgestudeerd zou zijn.

Toen hij bij GGD Gelderland-Midden was aangenomen als basisarts, ontdekten ze daar dat hij geen bloeddruk kon opmeten. Die organisatie vroeg de politieacademie om opheldering en stelde kritische vragen over zijn ervaring en diploma's. Daarop antwoordde B. dat hij ervaring had bij Interpol.

Geldnood

De Bennekommer was op de politieacademie terechtgekomen omdat hij werkte als 'forensisch arts' ook voor Kenyon International, een repatriërings- en onderzoeksbedrijf dat bij rampen en calamiteiten wordt ingezet.

De verdachte zegt bij de psychiater te lopen om te onderzoeken waarom hij over zijn opleiding heeft gelogen. De rechter vroeg hem toch iets te verklaren over het motief. "Financiële druk", was zijn verklaring volgens Omroep Gelderland.

De man is opgeleid tot obductie-assistent; dat is iemand die de patholoog assisteert bij het vaststellen van de doodsoorzaak.