Topman Eringa van ProRail vertrekt

Topman Pier Eringa van ProRail vertrekt bij de spoorbeheerder. Het bedrijf wordt omgevormd tot een semi-overheidsbedrijf en in de aanloop daarnaartoe doet Eringa een stap opzij. Dat laat staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat weten.

ProRail is nu nog een zelfstandige BV, met de overheid als aandeelhouder. In de praktijk heeft het kabinet nauwelijks zeggenschap over de koers van het bedrijf. Om dat te veranderen is besloten de spoorbeheerder om te vormen tot een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan (zbo), waarbij de raad van bestuur directe verantwoording schuldig is aan de staatssecretaris.

Zoals het er nu naar uitziet zal die omvorming op 1 januari 2021 gerealiseerd zijn. Eringa heeft volgens Van Veldhoven laten weten dat hij niet beschikbaar is als hoofd van die nieuwe publieke organisatie. Eerder zei hij over de kabinetsplannen: "Een bedrijf onder curatele stellen en elke week op het matje roepen, daar worden mensen in het algemeen niet beter van."