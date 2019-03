Agressieve demonstranten vallen vrouwen bij abortuskliniek lastig

De abortuskliniek in Rotterdam vraagt de gemeente om hulp. Zwangere vrouwen die daarnaartoe gaan om hun zwangerschap te laten afbreken, worden namelijk steeds vaker lastiggevallen door anti-abortusdemonstranten.

"Ze spreken vrouwen aan, staan daar met kleine poppetjes die een foetus verbeelden, met een poster van een ongeboren kind op hun buik of met een met tape dichtgeplakte mond", vertelt directeur Gerrit Zomerdijk aan RTV Rijnmond.

Stickers in de lift

"Officieel mogen ze alleen aan de overkant van de weg staan, maar daar houden ze zich niet aan." De intensiteit en brutaliteit van de protesten neemt volgens hem toe.

Zo bestickeren de activisten ook lantarenpalen en de lift die de vrouwen moeten gebruiken met stickers met de tekst Abortus is moord. Zomerdijk spreekt over groepen van vier tot acht personen die zo optreden.

De demonstranten zeggen op te komen voor de "duizenden kindjes die moedwillig worden doodgemaakt". Ze komen op voor het ongeboren leven.

Bijna alle veertien abortusklinieken in Nederland hebben hiermee te maken, zegt woordvoerder Fiona Fortuin van het Humanistisch Verbond. Alleen de een vaker en heftiger dan de ander.

Waarschuwingsbord

De organisatie signaleert dat het taboe op zwangerschapsonderbreking groeit, mede door toedoen van christelijke anti-abortusorganisaties.

In september begon het Humanistisch Verbond daarom met een actie. Een woordvoerder meldt: "Toen we daarvoor een supportersclub met gynaecologen en abortusartsen oprichtten, hoorden we over de vrouwen die werden lastiggevallen bij klinieken."

Het Vrelinghuis in Utrecht heeft zelfs al een bord buiten opgehangen om cliƫnten te waarschuwen voor agressieve demonstranten.