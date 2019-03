De vraag is niet of er meer woonruimte moet komen in Utrecht, maar waar

Sven van Steenis is 24 jaar oud en wil zo langzamerhand wel een keer op eigen benen staan. Hij staat al zes jaar op de wachtlijst voor een huis in Maarssen, maar woont noodgedwongen nog bij zijn ouders. Hij vindt dat er meer gebouwd zou moeten worden voor starters zoals hij.

Dit probleem doet zich in de hele provincie Utrecht voor. In IJsselstein bijvoorbeeld. Een stad met ruim 35.000 inwoners en 8000 woningzoekenden. "Als we de komende tijd 1500 huizen zouden bouwen, dan voorzien we in de behoefte van al die mensen op de wachtlijst", zegt Henny van den Heiligenberg van woningcorporatie Provides.

"Dan hebben we het nog niet eens over de toekomstige vraag en over mensen van buiten die zich in IJsselstein zouden willen vestigen. Als we dat aantal nieuwe huizen niet kunnen realiseren, zullen mensen ergens anders naartoe trekken en zal de bevolking van IJsselstein krimpen."