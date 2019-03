Zuivelkoningin Mireille Kaptein is zakenvrouw van het jaar 2019

Mireille Kaptein (46) uit Heiloo is uitgeroepen tot Zakenvrouw van het jaar 2019. Ze is algemeen directeur van Kaptein, een familiebedrijf dat zich bezighoudt met de productie, verwerking en verpakking van kaas en boter.

Ze is de derde generatie die leiding geeft aan het snel groeiende zuivelbedrijf (opgericht in 1936). De winnares geeft ruim tien jaar leiding aan het bedrijf, dat vestigingen heeft in Heiloo, Edam-Volendam en het Belgische Bilzen.

Plafond van beton

Bij de firma werken 180 mensen. Het bedrijf dat in 55 landen actief is, behaalt naar eigen zeggen ruim 90 miljoen omzet.

Het advies van Kaptein aan ondernemende vrouwen: "Laat je niet weerhouden door een plafond, of dat van glas is of van beton", schrijft NH Nieuws.

Ze is de 38e winnares van de Prix Veuve Clicquot. De prijs is genoemd naar de weduwe Nicole-Barbe Clicquot-Ponsardin, die in de 19e eeuw na de dood van haar man het bekende champagnehuis uit Reims tot bloei bracht.