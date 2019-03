Wekdienst 19/3: onderzoek naar motief dader Utrecht en vlaggen halfstok

Wat heb je gemist?

Gisteravond is er nog veel bekend geworden over de verdachte van de aanslag in Utrecht Gökmen T (37). Hij zat tot voor kort in hechtenis. Ook is inmiddels duidelijk dat de politie gistermiddag een inval heeft gedaan in zijn woning in de wijk Overvecht.

Gökmen T. kwam sinds 2012 zes keer in aanraking met justitie. Bekenden van de verdachte zeggen dat het bergafwaarts met hem ging na de scheiding van zijn vrouw, twee jaar geleden. In sommige periodes leefde hij als een vrome moslim. Op andere momenten zou hij juist drinken. Verder zou zijn familie een salafistische sekte aanhangen. Daar zou vooral zijn broer actief in zijn.

Over het motief van T. is nog niets bekend. Volgens de NCTV kan een terroristisch motief niet worden uitgesloten. Lees hier meer over wat we over de verdachte weten.

