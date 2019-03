Minder volwassen rokers en overmatige drinkers, meer zwaarlijvigen

Het aantal volwassenen dat rookt of overmatig drinkt is het afgelopen jaar licht afgenomen. Dat staat de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

Het afgelopen jaar gaf 22,4 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan te roken, van wie 71,6 procent dagelijks. Een jaar eerder rookte 23,1 procent van de volwassenen in Nederland.

44,2 procent gaf aan nooit gerookt te hebben, 33,4 procent rookte ooit in het verleden.