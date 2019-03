Hoogste man Warner Bros weg om 'seksdeal' met Britse actrice

Opnieuw is de topman van een groot mediabedrijf in Hollywood zijn baan kwijt als gevolg van een seksschandaal. Kevin Tsujihara, de directievoorzitter van filmstudio Warner Bros, is opgestapt na beschuldigingen over grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Moederbedrijf WarnerMedia startte begin maart een onderzoek naar Tusjihara nadat er in het blad Hollywood Reporter een verhaal was verschenen over Tsujihara en de Britse actrice Charlotte Kirk.

Handje helpen

In dat artikel wordt aan de hand van tekstberichten een verhouding geschetst waarbij Tsujihara de ambitieuze Kirk zou hebben beloofd om haar een handje te helpen met haar carrière, mits ze hem in ruil seksueel van dienst is.

Tsujihara kwam met Kirk overeen dat hij haar zou introduceren bij invloedrijke figuren in 'the business' en dat ze in aanmerking zou komen voor rollen in films en tv-series.

De gewraakte gesprekken tussen de 54-jarige topman en de 26-jarige actrice begonnen in 2013. Dat was ook het jaar waarin Tsujihara topman van Warner Bros werd. In totaal werkte hij 25 jaar voor de filmstudio.

Pijn en schaamte

In een afscheidsmemo aan de stafleden van Warner Bros schrijft Tsujihara dat hij na rijp beraad en een goed gesprek met zijn baas had besloten om terug te treden. In een eerder verklaring had hij al excuses aangeboden voor fouten in zijn persoonlijke leven die "pijn en schaamte hebben veroorzaakt bij de mensen van wie ik het meest houd".

Charlotte Kirk, onder meer te zien in de films How to be single uit 2016 en Ocean's 8 uit 2018, ontkent dat ze ooit een seksdeal sloot met Tsujihara of twee andere topmannen van het bedrijf met wie ze contact had. "Meneer Tsujihara heeft me nooit iets beloofd", verklaarde de actrice eerder.